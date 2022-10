Il grillino Fico si tiene ufficio e staff alla Camera | populismo dimenticato

(Di sabato 15 ottobre 2022) Robertonon rinuncerà ai benefit che Montecitorio riserva agli ex presidenti. E cioè la possibilità di mantenere per cinque anni undei deputati e una parte ridotta dello, ovvero due dipendenti esterni agli organici dell'Istituzione. È l'indiscrezione rilanciata ieri da Repubblica.it e non smentita dall'ormai ex presidente della. Anzi, la notizia è stata oggetto di un'intemerata dell'exAlessandro Di Battista, che su Twitter ha rilanciato il link dell'articolo commentandolo al vetriolo: «Spero si tratti di una menzogna». In particolare, l'che andrà a occuparesarà quello in passato destinato a Pier Ferdinando Casini e situato, guarda il caso, proprio sotto al terrazzo ...

