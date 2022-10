Gianfranco Fini? Ecco perché la Meloni ha voluto La Russa | il retroscena

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 15 ottobre 2022) Senza il clamore che accompagna le due grandi novità annunciate da tempo –la prima volta di una donna a palazzo Chigi, la prima volta di un governo guidato dal leader di un partito di destra – ieri è avvenuto un terzo evento epocale, il primo in ordine d'apparizione: l'elezione di un ex missino al ruolo di seconda carica dello Stato. Ovvero di facente funzioni del presidente della repubblica «in ogni caso che egli non possa adempierle», come previsto dalla Costituzione. Ignazio La, insomma, è protagonista di qualcosa che va oltre l'abbraccio simbolico e l'avvicendamento su quella poltrona con Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah.conla sua elezione si chiude, finalmente, il cerchio iniziato l'8 settembre del 1943: se non nella testa degli ultimi reduci, di certo sotto il profilo istituzionale. Dagli sbandamenti di quel giorno ...