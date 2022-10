Fuori il videoclip di Superstars di Eva feat. Sabrina Salerno

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 15 ottobre 2022) Ad un mese dall'uscita del singolo di Eva", è ora disponibile su Youtube ildiretto dal registaclasse Luca Tommassini, di nuovo al fianco della cantante e violinista italo-tedesca per dare immagine, colore, forma al brano che vede l'incontro di due voci incredibili che cantano l'amore universale, senza limiti e senza tabù; un inno alla vita in cui siamo tutti, protagonisti indiscussi di storie uniche. Luca Tommassini ha lavorato con Eva sin dal primo progetto artistico "Never Yours Again", successivamente in "Don't Lose My Eyes", pubblicati nel 2021, brani con cui l artista si è guadagnata l epiteto di nuova promessa del pop internazionale. Un colpo di fulmine, tra i due. E una nuova scintilla con ...