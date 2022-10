Empoli - Monza 1 - 0 | prima vittoria per Zanetti Gol di Haas - Sport - Calcio - quotidiano net

Commenta per primo Raffaele Palladino, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta 1 - 0 contro l': 'Questa partita la reputo un'ottima gara, siamo stati bravi e coraggiosi. Purtroppo dovevamo essere precisi, abbiamo ...Nicolas Haas ha segnato la sua prima rete in Serie A. Il 26enne trequartista svizzero ha siglato all'11' il decisivo 1 - 0 nella sfida vinta dal suosuled ha cos permesso ai toscani di ottenere il secondo successo in questa ...Il centrocampista ha ricevuto il cartellino rossonero negli ultimi minuti del match di oggi e sarà costretto a saltare la sfida coi rossoneri ...messa costantemente sotto pressione dal Monza. DE WINTER: 6.5 Non gli fa difetto personalità alternando cose buone ad errori evidenti, come accaduto nel primo tempo quando serve una palla ...