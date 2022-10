Edoardo Donnamaria | gesto inqualificabile | “Non mi faccio trattare così” | provvedimenti pesanti in arrivo VIDEO

Leggi su direttanews

(Di sabato 15 ottobre 2022) Il gieffinoquesta volta ha esagerato: non sa trattenere la sua ira, arriveranno deiseri(Mediaset Infinity)continua ad avere un comportamento preoccupante negli ultimi giorni. Al gieffino non è andato giù il massaggio di Antonella Fiordelisi ad Antonino, lo ha fatto imbestialire, ma nella sua immaturità non riesce a gestire la rabbia, mostrando atteggiamenti infantili e maleducati nei confronti di Antonella. L’influencer ex tentatrice ha un carattere forte,non riesce a stabilire un rapporto alla pari, è evidente in diverse clip, anche durante il discorso alle 4.00 del mattino le ha dichiarato di volerla far soffrire una volta usciti dal programma con strategie come il ...