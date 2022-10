Dentro Lookman e Lopez | out Berardi | le ufficiali di Atalanta-Sassuolo

(Di sabato 15 ottobre 2022)- Dopo il derby della Mole che ha concluso la seconda gara della Serie A, ora c’è spazio ad. Dopo il derby della Mole, è tempo del posticipo delle ore 20:45, c’è spazio per una grande sfida:. I Nerazzurri di Gasperini alla ricerca dei 3 punti, dopo il pari di Udine. Contro, i Neroverdi di Dionisi che vogliono rialzare la cresta dopo il K.O contro l’Inter. Le Formazioni: Partiamo dai Bergamaschi, Gasperini schiera tra i pali Sportiello, supportato dallo schieramento difensivo a 3 formato da: Soppy e Mæhle sulle fascie con Demiral, Okoli e Scalvini centrali. In mediana agiranno De Roon e Koopmeiners, con Pasalic sulla trequarti. Davanti spazio a Muriel con Adeloma. Nei Neroverdi, ...

... Pasalic è stato in grado di sfruttare l'assist di Soppy dal'area di rigore. Una rete che ha cambiato l'inerzia, soprattutto nel secondo tempo, nel giro di 30 secondiha trovato il ...Gasperini stravolge l'attacco: fuori Muriel - che non la prende bene - eBoga e Hojlund. 64' - Meraviglioso mancino a giro di Berardi: soltanto la traversa gli nega la gioia del gol. ...Kyriakopoulos con uno splendido gol porta avanti gli emiliani, raggiunti dal croatoin extremis di primo tempo. Poi, dopo una manciata di secondi da inizio ripresa, il nigeriano decide la sfida che in ...Diretta Atalanta Sassuolo streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 10^ giornata di Serie A ...