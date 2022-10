Covid Toscana | 7 morti età media 76 | 9 anni | oggi 15 ottobre e 2 341 nuovi contagi

Il bollettino quotidiano sull'andamento dei contaginella ...... hanno origine proprio dall'esigenza di non sprecare cibo come la ribollita, i canederli ... oltre che su un'economia già duramente colpita dall'emergenza". Abitazioni private meno ...Sono i dati forniti dall'istituto per le Applicazioni del Calcolo 'M.Picone', del Consiglio Nazionale delle Ricerche ...Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie. Sono 2.341 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 395 sono stati confermati con tampone molecolare e gli alt ...