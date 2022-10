Covid nel Lazio 3 289 nuovi positivi | aumentano i ricoveri | i dati aggiornati

(Di sabato 15 ottobre 2022). Continua il monitoraggio quotidiano della curva epidemica nel. I casi sono in aumento: oggi, 15 ottobre 2022, a fronte di 17.426 tamponi sono 3.289 icasi, quindi 56 in più rispetto al bollettino di ieri. Nel frattempo prosegue anche la campagna vaccinale contro l’influenza. Ad oggi sono state distribuite oltre 400mila dosi di vaccino ai medici di medicina generale (MMG) e pediatri di libera scelta (PLS). Sono state registrate oltre 27 mila somministrazioni e sono attivi nella campagna vaccinale 1.331 MMG e 44 PLS. Ma vediamo idi oggi 15 ottobre 2022 la situazione nelle Asl della Regione. Le parole dell’Assessore D’Amato L’assessore D’Amato come ogni giorno illustra anche oggi la situazionenel ...

Sky Tg24

...2021 le esportazioni italiane hanno raggiunto il valore di 656 milioni di euro segnando un +22,9 per cento rispetto al 2020 (anno della pandemia di- 19) e superiore al dato del 2019 pari ...OggiLazio su 3.026 tamponi molecolari e 14.400 tamponi antigenici per un totale di 17.426 tamponi, ...al termine dell'odierna videoconferenza della task - force regionale per il- 19 con i ... Covid, le news. Vaccino, Iss: "Con booster protetti da malattia grave all'82%". LIVE In Italia l'Rt è a 1,3: è l'indice che misura la velocità di trasmissione del coronavirus e quando è sopra a 1 significa che il contagio sta correndo. La buona notizia è che negli ultimi giorni si è ...I nuovi casi di Covid accertati in Piemonte sono 3.843, con un tasso di positività del 12,9% rispetto ai 29.831 tamponi diagnostici analizzati, di cui 29.008 test antigenici. Per quanto riguarda i ric ...