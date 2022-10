Bilancio Ue | il vero obiettivo di Putin | come può farci saltare in aria

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 15 ottobre 2022) L'Ucraina sta vincendo la guerra a colpi di miliardi- euro e dollari. Cifre talmente elevate per una Paese che produceva, prima della guerra, un pil annuo di appena 155 miliardi di dollari, che sia in Europa che negli Stati Uniti ci si sta chiedendo se mai Kiev sarà in grado di restituire quei soldi. Denaro che per la gran parte non è a fondo perduto. Giusto ieri è stato pubblicato il rapporto annuale della Corte dei Conti europea nel quale, tra un allarme e l'altro sulla tenuta finanzidella Ue, si cita il caso dell'Ucraina e si avverte che la guerra sta mettendo a rischio ilstesso, sia pure con cifre limitate rispetto alla spesa globale. Si parla di 4,7 miliardi di euro che l'Europa aveva già dato prima della guerra a Kiev nell'ambito di più programmi dell'Ue. Degli ulteriori 5 miliardi che hanno promesso giusto qualche settimana fa, ...