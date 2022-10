Atalanta-Sassuolo | Ferrari ammonito | era diffidato e salterà il Verona

(Di sabato 15 ottobre 2022) Defezione molto importante per ilin vista della prossima gara casalinga contro l’Hellas, in programma lunedì 24 ottobre. I neroverdi, impegnati nell’anticipo della decima giornata di Serie A 2022/2023 a Bergamo contro l’, perderanno il difensore Gianmarco. Quest’ultimo è statonel finale di gara ed essendo nella lista dei diffidati, sarà costretto a guardare i propri compagni dalla tribuna nel prossimo incontro di campionato. SportFace.

SintesiMOVIOLA E' COMINCIATA3 OCCASIONE. Cross di Muriel ...DIRETTA(RISULTATO 2 - 1): LA RIBALTA LOOKMAN! Inizio sprint dell'che ribalta il risultato e si porta in vantaggio a inizio secondo tempo: segna subito Lookman, che sfrutta un nuovo ...Momento sfortunato per Domenico Berardi. Al 56' della gara con l’ Atalanta, il numero 10 è tornato in campo dopo più di un mese dall’infortunio. La partita di Berardi, però, si è chiusa qualche minuto ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...