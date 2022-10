Atalanta-Sassuolo | dove vederla in Tv e streaming

(Di sabato 15 ottobre 2022) Un primo posto in classifica da ritrovare e un avversario ostico da domare: l’di Gasperini scenderà in campo questa sera alle ore 20,45 contro ildi Dionisi. Una sfida affascinante tra due proposte di calcio intriganti di questa Serie A. Eccovedere il match in tv ein tv eLa sfida di questa sera trasarà trasmessa sia su Sky che su Dazn. Sarà dunque possibile accedere alla partita sia tramite satellite che tramite app presente su un qualsiasi dispositivo multimediale. Segui ZON.IT su Google News.

