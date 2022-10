Albo d’oro Mondiali femminili volley | ecco tutte le squadre vincitrici

Leggi su sportface

(Di sabato 15 ottobre 2022) L’deidiledile edizioni. La rassegna iridata di Olanda e Polonia 2022 sta per volgere al termine con le due finali per le medaglie in programma sabato 15 ottobre. Il Brasile va a caccia del primo titolo mondiale della sua storia, ma dovrà vedersela con le Campionesse del Mondo uscenti della Serbia, che proveranno a conquistare il secondo titolo. L’Italia invece lotterà con gli Stati Uniti per centrare il suo terzo podio iridato, dopo lo storico oro del 2002 e l’argento del 2018. Di seguito, l’con le medagliate dile edizioni deidi ...