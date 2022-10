A due anni da Samuel Paty | la Francia fa i conti con il terrore nelle scuole

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 15 ottobre 2022) “Non sono l’unico insegnante di Trappes a essere stato obbligato a lasciare la città. Un mio collega di filosofia ha dovuto abbandonare il suo liceo in seguito alla minaccia di uno studente che in classe gli ha detto ‘giuro su Allah che ti fracasso la testa’, una minaccia molto grave”. Così scrive Didier Lemaire in Petite philosophie de la nation (Robert Laffont), raccontando la sua resa dopo aver “osato” denunciare l’islamizzazione in una scuola francese. Sotto scorta, minacciato di morte e di “finire come” (il professore decapitato da un jihadista ceceno duefa), Lemaire è solo uno di tanti. Aveva affrontato i temi della laicità e della libertà di espressione in classe. Ieri un’insegnante di un liceo a Thanne, vicino a Mulhouse, è stata minacciata da una studentessa e dalla sua famiglia, che si è presentata ...