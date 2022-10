(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il governo russo ha incaricato la società Nizhneangarsktransstroy di «progettare e ripristinare gli elementi distrutti» del «ponte di Crimea» entro il 1° luglio 2023. Il presidente russo Putin ha detto che non vede la necessità di avere negoziati con Biden in Indonesia a margine del G20. Il ministro della DifesaReznikov ha riferito che i primi sistemi missilistici antiaerei Nasams per la difesa aerea saranno consegnati dagli Usa all’già questo mese. La Svezia boccia la proposta di un’inchiesta congiunta assieme alla Danimarca e alla Germania sui recenti danni subiti dai gasdotti Nordstream 1 e 2.

E un punto dall'altra e più terribile guerra infaremo con il direttore di Limes Lucio Caracciolo, oggi da commentare ci sono anche leallarmanti parole di Putin. Oggi a Metropolis ...Intanto insi celebra la Giornata dei difensori 'dai tempi antichi ai giorni nostri' mentre a Zaporizhzhia cadono altre bombe. Attacchi anche nella regione russa di Belgorod, dove un centrale ... Ucraina ultime notizie. Colpita la città russa di Belgorod: in fiamme stazione elettrica La conferenza stampa del presidente russo al termine del vertice di Astana. «Il nostro obiettivo non è certo quello di distruggere l’Ucraina. Non abbiamo intenzione di ricorrere nuovamente a raid aere ...Non ha mai espressamente minacciato di far ricorso alle armi nucleari, limitandosi però ad avvertire che è ‘un’opzione’ di difesa, e qualora il suo paese dovesse venire attaccato, le cose cambierebber ...