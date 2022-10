Torino-Juve | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

Tuttosport

Dragan Stojkovic sarà in tribuna per il derby- Juventus. Il ct della Serbia ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : '... alla Lazio, allao in un altro ...Il tema è il derby torinese, che vedrà contrapposte la Juventus, di cui la Christillin è storica tifosa, e il. Una partita, scrive, che normalmente i tifosi della Juventus hanno affrontato con ... Verso Torino-Juve, Ricci l'anno scorso fu decisivo con l'Empoli Stojkovic indica nel numero 21 biancoceleste il calciatore che serve alla Juventus. Il ct ha poi aggiunto: "Io sono solo..."