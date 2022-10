Tisane invernali | quali assumere per contrastare il freddo invernale

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Con l’inizio delle stagioni fredde aumenta l’esigenza di trovare dei rimedi naturali e salutari per riscaldare il corpo dal. Lerappresentano un ottimo alleato in questo senso, perché hanno un effetto termoregolatore sul nostro organismo.scegliereLe, a differenza di infuso e te, rappresentano una miscela di due o più piante. Questo garantisce l’assorbimento da parte dell’organismo dei principi attivi contenuti nelle piante stesse. Per questo motivo lepossono contribuire ad una serie di funzioni a seconda dell’erba utilizzata nella preparazione.Ci sono moltissime varianti diin commercio, ma alcune sono più efficaci di altre nella loro funzione termoregolatrice. Dato che il ...

Un efficace alleato contro le malattieè l'olio essenziale di Origano, un ... oppure prepararee infusi con le sue foglie. Se, con l'aiuto di un diffusore, si disperdono alcune gocce ...In questo modo potranno essere conservate in un luogo fresco, asciutto e al buio durante i mesiper aggiungerle alle proprie ricette o alledigestive o da bere in caso di mal di gola ... Tutte le proprietà della camomilla (che non riguardano solo il sonno) Durante l’inverno, non c’è nulla di meglio di una tisana o altre bevande calde. La tisana cacao arancia e cannella, in particolare, ha molte proprietà benefiche. Dall’umore al favorire la digestione, ...La tisana mela e fichi secchi è un efficace rimedio naturale per contrastare la tosse, il mal di gola e il raffreddore. Dal sapore gradevole, essa è uno tra i più antichi rimedi fai da te per combatte ...