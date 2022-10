Strage di Parkland | protestano i parenti delle vittime | «L' autore meritava la pena di morte | non l' ergastolo»

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Nikolas Cruz si è sempre dichiarato colpevole e la giuria ha emesso un verdetto che dovrà essere confermato dal giudice nelle prossime settimane. Il 14 febbraio del 2018, allora diciannovenne, uccise 17 persone in una scuola in Florida. I genitori: «Perché abbiamo ladise non la applichiamo?»

... il giovane accusato della sparatoria nel 2018 nella scuola di, Florida, in cui morirono ... Aveva 19 anni quando commise la. Poi fuggì a piedi mescolandosi con altri studenti in fuga ma ...L'autore delladidel 2018 è stato condannato all'ergastolo . Nikolas Cruz, 24 anni, ha ucciso 14 studenti e 3 membri del personale della scuola superiore Marjory Stoneman Douglas a, in ...Nikolas Cruz si è sempre dichiarato colpevole e la giuria ha emesso un verdetto che dovrà essere confermato dal giudice nelle prossime settimane. Il 14 febbraio del 2018, allora diciannovenne, uccise ...di Mauro W. Giannini Indignazione delle famiglie delle vittime per la richiesta di una giuria di Miami di ergastolo senza possibilità di libertà condizionale per Nikolas Cruz, che in questo modo ha ev ...