Silvia Cipriani | Tamara | «Mio marito non c’entra Chi sa parli»

Leggi su sabinaonline

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Sul caso diparla, la moglie del nipote dell’ex postina RIETI – La moglie del nipote diNobili, torna a parlare alle telecamere de La vita in diretta. «Non sapevamo che zia avesse dei soldi da parte. Quando ho affermato che viveva solo con la pensione, eravamo convinti di questo. Penso che mioValerio sia completamente estraneo alla vicenda. Sono provata, soprattutto per Valerio che piange tutto il giorno, affermaa Lucilla Masucci. «Non ci aspettavamo l’accusa nei confronti di Valerio, ha sempre protetto sua zia, non le avrebbe mai fatto male perché era la parente più prossima che aveva. Quello che lo ferisce di più è il fatto di immaginare sua zia sola perché non era lì a ...