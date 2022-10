Se a fare giustizia ci pensa Facebook

Leggi su panorama

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Una ragazza di Napoli vuol risalire a chi ha postato sue foto non autorizzate. Ma il social network fa sapere che quel reato non è così «grave». E il magistrato deve archiviare il caso. Intanto, negli Stati Uniti... Non è forse lontano il tempo del «giudice social». Dell’algoritmo togato che decide che cosa è giusto o sbagliato, che assolve o commina condanne. Un anticipo di quel che potrebbe essere la giurisdizione social arriva dalla Procura di Napoli Nord (Caserta) dove una querela per diffamazione è stata archiviata non da un magistrato ma dache ha deciso - insindacabilmente - di non offrire collaborazione alla magistratura italiana perché quel tipo di reato, agli occhi della piattaforma web, non sarebbe tanto grave. E così il pm Paolo Napolitano ha dovuto arrendersi. Senza i «file log» - che indicano a chi appartiene un profilo - non è possibile risalire ...