Putin non è affatto pentito sulla guerra | “Stiamo agendo tempestivamente”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il presidente russo Vladimir Putin ha risposto di «no» quando i giornalisti gli hanno chiesto se si rammaricasse di qualcosa per il conflitto in Ucraina.

Guerra Russia Ucraina,: 'vedo la necessità di dialogare con Biden' ''vedo la necessità di avere negoziati con Biden in Indonesia'' a margine del G20. Lo ha detto il presidente russo ...Per quanto riguarda l'eventualità di un faccia a faccia con Biden a margine del G20,ha affermato divederne la necessità. Alla domanda dei giornalisti se si rammaricasse di qualcosa per il ...