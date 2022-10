Prosciutto cotto ritirato dai supermercati | marca e lotto | “Non va consumato”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Da qualche settimana si parla del batterio della listeria per via di una serie di prodotti contaminati e ritirati daicome i wurstel, i tramezzini col salmone e dei pancake già cotti con gocce di cioccolato. Va detto che la listeria monocytogenes, responsabile della listeriosi, è un batterio ubiquitario che può essere presente nel suolo, nell’acqua e nella vegetazione e può contaminare diversi alimenti come, latte, verdura, formaggi molli, carni poco cotte, insaccati poco stagionati, e la principale via di trasmissione per l’uomo è quella alimentare. Occasionalmente possono essere infettati bambini e adulti sani e raramente sviluppano una malattia grave a differenza di soggetti debilitati, immunodepressi e nelle donne in gravidanza in cui la malattia è più grave. La gravità della sintomatologia varia sensibilmente in funzione della dose infettante e ...