MotoGp | la lotta per il titolo a Phillip Island | Bagnaia chiede a Stoner come battere Quartararo | ma c’è un terzo incomodo

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Qualsiasi errore ora peserà il doppio. Laarriva a, per il terzultimo appuntamento del Mondiale 2022, dove prosegue latra Fabioe Francesco, separati dopo la Thailandia da soli due punti. In classifica è 219–217 per il francese, che però ora trema ed è cosciente di avere una Yamaha non in grado di competere contro lo strapotere delle Desmosedici. Obbligato anche qui a dover giocare in difesa, cercando di massimizzare il più possibile e di sfruttare ogni minimo errore del ducatista. Insomma, sarà spettacolo anche questo weekend, dove alla battaglia per la vittoria si potrebbe aggiungere anche Marc Marquez, uno che in Australia ci ha vinto tre volte (l’ultima tre anni fa) e che qui va molto forte, seppur su una Honda non da prime ...