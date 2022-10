Tuttosport

Per portare assistenza medica alle popolazioni colpite dai conflitti, MSF lancia la campagna di raccolta fondi "": si possono donare 2 euro con SMS da cellulare, 5 o 10 euro con chiamata ......Genova - punti cardine da approfondire soprattutto con i nostri ragazzi che si avvicinano al... potrebbe peggiorare le lesioni anche in modo grave (può essere considerato 'molto grave' un... “Mondo ferito”, la Serie A scende in campo La campagna di Medici senza frontiere per portare cure mediche dove c’è più bisogno. Si dona via SMS o rete fissa al 45522 ...Due italiani sono stati feriti oggi dopo essere entrati, sembra per errore, in una favela di Rio de Janeiro: lo rende noto radio Cbn. I due sono stati trasferiti all'ospedale municipale Evando Freire ...