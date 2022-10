LIVE MotoGP | GP Australia 2022 in DIRETTA | primo giorno di scuola a Phillip Island | Bagnaia non prende rischi

(Di venerdì 14 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA01.10 I primi tempi del fine settimana: 1 72 M. BEZZECCHI 1:31.582 2 20 F. QUARTARARO +0.005 3 42 A. RINS +0.016 4 44 P. ESPARGARO +0.353 5 73 A. MARQUEZ +0.434 6 93 M. MARQUEZ +0.479 7 43 J. MILLER +0.535 8 12 M. VIÑALES +0.654 9 88 M. OIRA +0.754 10 41 A. ESPARGARO +0.762 01.08 Conferme da Marco Bezzecchi. Il romagnolo di VR46 sta mostrando un ottimo passo nelle ultime settimane, la pole stampata in quel di Buriram non è stata una sorpresa.. 01.06 Espargarò precede Bezzecchi, continua a cambiare la classifica dei tempi. Bene anche M. Marquez, mentre attendiamo una risposta di Francescoche attualmente è lontano dalla prima parte del gruppo. 01.05 Quartararo ...

Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia sono divisi infatti da soli due punti in favore del francese della Yamaha, mentre sognano ancora una rimonta clamorosa Aleix Espargarò con l'Aprilia (a - 20 dalla ...... warm up Moto3, Moto2,Domenica 16 ottobre Ore 1.30: PaddockOre 2: gara Moto3 Ore 3: PaddockOre 3.20: gara Moto2 Ore 4.15: PaddockOre 4.30: Grid Ore 5: garaOre 6: ...Dopo tre anni si torna finalmente anche a Phillip Island per un Gran Premio d'Australia che rischia di essere una tappa fondamentale della corsa al titolo. Una lotta ancora aperta a cinque piloti, che ...MotoGP: Si corre in Australia su una dele piste più amate dai piloti, con Quartararo e Bagnaia divisi da due punti ed Aleix Espargarò, Bastianini e Miller pronti ad approfittare di qualsiasi passo fal ...