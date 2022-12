La pandemia mai finita Vaccini | varianti e Covid lunga

TGCOM

Al quinto e ultimo Mondiale, Leo non hasegnato in una fase a eliminazione diretta e dopo aver ... Stiamo di nuovo unendo la gente del nostro Paese dopo lae la cosa migliore è che non è ...E arriva a dire che non avrebbeaccettato una candidatura alla presidenza da parte del ... Infine il riferimento al governo Meloni, a suo dire reo di lassismo sui temi economici e della. '... Influenza, boom di casi: già 2,5 milioni, mai così tanti dalla stagione 2009-2010 A essere particolarmente colpiti sono i bambini al di sotto dei 5 anni. In tre regioni (Lombardia, Emilia-Romagna, Umbria) l'incidenza ha superato la soglia del livello di entità molto alta ...Agli atti dell’inchiesta dei pm di Bergamo che indagano sulla gestione della pandemia anche le chat tra l’ex ministro Roberto Speranza e Silvio Brusaferro in cui discutono delle resistente del preside ...