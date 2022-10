Giusy uccisa sotto il ponte. I dubbi e la pista dell'eredità

Prima Chivasso

Giuseppinacon tre colpi di pistola alla testa nel giorno del suo compleanno Andrea Bucci e massimiliano peggio 13 Ottobre 2022 Povera No:aveva un segreto. Non era proprio povera. ...Il mistero di Chivassoper soldi: sentito il fratello Viveva sola in un bilocale di 40 metri quadri, aveva un fratello, Angelo, che abita a Montanaro e lavora come muratore, che vedeva ... Giusy, uccisa nel giorno del suo compleanno: rosario e Messa in suo ricordo Tre proiettili al volto, un'esecuzione. L'altra ipotesi è che abbia visto dei traffici illeciti. Analisi del cellulare ...CHIVASSO. Giusy dalle calze rosse, con il pile sdrucito e i capelli scompigliati. Giusy che andava in giro in bicicletta parlando da sola o canticchiando filastrocche strampalate a chi le era antipati ...