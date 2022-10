Fumata bianca | Lorenzo Fontana è stato eletto Presidente della Camera

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Dopo tre votazioni andate a vuoto, dopo trattative infinte all’internomaggioranza parlamentare di centrodestra. Dopo convergenze mancate con l’opposizione e tra i partiti dell’opposizione. A 24 ore dall’apertura dei lavori a Montecitorio, èil nuovodei deputati: per i prossimi 5 anni, dunque, sarà il leghistaa guidare quell’Aula del Parlamento. Si è arrivati al quarto scrutinio, dove non era più necessario il raggiungimento dei 2/3 delle preferenze, per poter dare il via libera a questa elezione. Al raggiungimento dei 202 voti necessari dai banchimaggioranza è partito un applauso che ha sancito di fatto l’elezione dell’ex ministroFamiglia ...

