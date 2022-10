Formia | il Comune aderisce alla Comunità energetica rinnovabile

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 14 ottobre 2022)– Promuovere interventi mirati e consapevoli attraverso il passaggio a fonti energetiche alternative. Una soluzione moderna per ridurre le emissioni di gas serra e il costo dell’energia stessa. Ildiha aderito al progetto di costituzione di una “” (C.E.R.)che prevede l’instzione di un impianto fotovoltaico nelle sedi comunalidi Piazzetta delle Erbe (potenza stimata di 15,93 kWp), Via Vitruvio (60,72 kWp) e Via Lavanga (11,83 kWp). Un modello di best practice che si pone l’obiettivo di erogare il servizio sul territorio ma anche di permettere a cittadini elocale di creare forme di aggregazione e di governance nel campo energetico con vantaggi economici e di qualità della vita. Un asset ...