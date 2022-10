Fedez e Salmo | un nuovo singolo per una coppia inedita | arriva Viola

Tra gli altri autori del brano, oltra ai due rapper, anche Dargen D'Amico, Paolo Antonacci e Davide ...Altre notizie su:Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Nella breve clip condivisa sui social, ad anticipare l'uscita del brano pochi giorni, Salmo e Fedez suonano chitarra e basso con Jacopo Volpe alla batteria. L’artwork della copertina è stata realizzat ...