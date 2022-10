Ciclismo su pista | partenza lenta per Elisa Balsamo nell’omnium dei Mondiali | | dodicesima nello scratch

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Non inizia nel migliore dei modi l’avventura difemminile ai2022 disu. L’azzurra, Campionessa del Mondo nel 2020, parte con un dodicesimo postoscatch, prima prova delle quattro in programma.non delle migliori per l’azzurra, che rimane intruppata nel gruppone mentre le sue avversarie battagliavano nei 7,5 chilometri previsti quest’oggi. A vincere la gara è stata la statunitense Jennifer Valente, che si è intascata immediatamente 40 punti davanti alla francese Clara Copponi e alla canadese Maggie Coles-Lyster. LIVEsu2022 in DIRETTA: Bianchi in finale nel km da fermo con il record italiano. Tocca a Ganna e ...