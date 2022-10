Cannibali? Volevamo solo vivere | tragedia delle Ande | parla Nando Parrado

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 ottobre 2022) «Vengo da un aereo caduto in montagna. Sono uruguaiano». Con questa frase, gli esausti Fere Roberto Canessa chiesero aiuto, con un biglietto avvolto in un sasso scagliato al di là di un fiume, al mulattiere Sergio Catalan, primo uomo incontrato dopo aver trascorso 70 giorni in montagna, a 4.000 metri, resistendo a temperature fino a -40°C. I due uruguaiani, poco più che ventenni, erano membri della squadra di rugby dell'Old Christians Club di Montevideo, a bordo del Fairchild dell'Aeronautica uruguaiana diretto in Cile e precipitato sulleper un errore dei piloti, il 13 ottobre 1972. A bordo in 45, si salvarono in 16 dopo 72 giorni di privazioni, fame, freddo, vivendo nella carcassa del velivolo travolto anche da una valanga. Gli aerei di soccorso li sorvolarono più volte senza vederli: la ...