Camera | Letta riunisce deputati Pd | votiamo nostro candidato

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Sta per iniziare allala riunione del gruppo del Pd con il segretario Enrico. Sul tavolo la decisione su come votare per l'elezione del presidente della. Oggi i Dem dovrebbero non ...

Se il segretario Pd Enricosi ferma un passo prima dal fare nomi e cognomi (ma cita come ... come alla, in questa prima votazione della diciannovesima legislatura i tabulati non "parlano", ...Ore 09:15 -: "Candidato o scheda bianca Decidiamo a minuti" "Decidiamo ora, questione di minuti", Così il segretario Pd, Enrico, arrivando allarisponde a chi gli chiede se il suo ...Roma, 14 ott (Adnkronos) – “Decidiamo ora” se indicare un nome nella votazione per il presidente della Camera. Lo dice Enrico Letta entrando alla sala Berlinguer per la riunione del gruppo Pd di Monte ...Lorenzo Fontana - Salvini ha comunicato la sua decisione ai vertici del partito ieri mattina e poi in serata, dopo una sorta di Federale ristretto, l'ha ufficializzata: Molinari ...