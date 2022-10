Camera | eletto Lorenzo Fontana | chi è il nuovo presidente dei deputati

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Èildelladei. Al quarto scrutinio, quando era sufficiente la maggioranza assoluta, quindi 201 voti, il vice di Matteo Salvini ha formalmente preso la guida di Montecitorio. Asono andati 222 suffragi nel segreto dell’urna, 77 a Cecilia Guerra del PD, 52 a Cafiero De Raho del M5S e 22 a Matteo Richetti del Terzo Polo. Gli applausi aldelladelsono partiti soltanto dagli scranni del Centrodestra. Il nome di, al centro di polemiche negli anni scorsi per presunte posizioni filo Putin, contro l’aborto e i diritti della comunità Lgbt, è risultato particolarmente divisivo per le opposizioni. ...

