(Di venerdì 14 ottobre 2022) Dopo le giornate infrasettimanali dedicate alle coppe Europee, laA 2022-2023 è pronta a tornare in scena con la decima giornata del girone d’andata. Dieci, come di consueto, lein agenda, spalmate su un trittico di giornare: tre sabato 15, cinque domenica 16e due lunedì 17. Di seguito ilcompleto, ildettagliato e glidi tutte ledella decima giornata dellaA 2022-2023 di. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky ecome di seguito specificato. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delleprincipali. Guarda laA di ...

OA Sport

PROGRAMMA E DOVE VEDERE SESTA GIORNATAA FEMMINILE 2022 - 2023 SABATO 15 OTTOBRE 2022 Ore 12.30: Pomigliano - Fiorentina (diretta streaming su TIMVision) Ore 14.30: Inter - Milan (diretta tv su Inter Tv, Milan Tv e La7 e diretta ...Seconda partita di fila in casa per la Germani Brescia, che alle 19:30 si vedrà contrapposta alla neo - promossa GiVova Scafati . I lombardi vogliono allungare la striscia positiva inA, riscattando al tempo stesso il brutto ko rimediato in trasferta contro lo Joventut Badalona nel debutto in EuroCup (80 - 63). I campani, invece, sono ancora alla ricerca della prima vittoria ... Calendario Serie A calcio: orari partite 15-17 ottobre, chi gioca, programma, guida tv DAZN e Sky AGI - Non c'è pace a Buckingham Palace. Non solo la faida familiare fra Harry e suo padre, re Carlo III, continua da una sponda all'altra dell'Atlantico, ma a gettare benzina sul fuoco delle beghe di ...La decima giornata di Serie A si gioca dopo il quarto turno di coppe europee. Si apre dunque di sabato 15 ottobre alle 15.00 e si conclude con due partite al lunedì. Il calendario completo delle parti ...