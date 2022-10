ATP Napoli 2022 | il tabellone delle qualificazioni Nove italiani impegnati

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Saranno benglineldi qualificazione del torneo ATP 250 di: in sostanza, è un numero che equivale a più della metà dei partecipanti, visto che ilè a 16 per quattro posti disponibili per arrivare a giocare tra i migliori del torneo partenopeo, che intanto ha perso Andrey Rublev per rinuncia a giocare del russo. Tre i derby, quelli tra Gianmarco Ferrari e Raul Brancaccio nel primo spot, tra Francesco Passaro e Lorenzo Giustino nel terzo e tra Stefanotano e Andrea Pellegrino nel quarto ed ultimo. La naturale traduzione è: almeno tre azzurri potranno giocarsi le chance di entrare nel main draw. ATP, Luca Nardi e Flavio Cobolli wild card nel torneo partenopeo Quanto ...

A questo punto il romano diventa il favorito per la vittoria finaleIl percorso, con 22 stand allestiti, sarà ad ingresso gratuito e introdurrà gli appassionati al mondo dell'250 di. I biglietti di sabato e domenica in via di esaurimento Tutti i tagliandi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il tennista ligure, ormai da 18 anni nel circuito, si racconta a cuore aperto: "Ai miei figli dirò di aver sfidato gli extraterrestri. Alcaraz Ha talento" ...