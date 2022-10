Amici 22 | Rita si innamora ma rischia la maglia | Celentano furiosa

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 14 ottobre 2022)Pompili è una ballerina di22 della squadra di Alessandra. Poco apprezzata dagli altri due professori di ballo, Emanuel Lo e Raimondo Todaro,negli ultimi giorni è stata messa in discussione anche dalla sua professoressa, che le contesta la poca attenzione alle coreografie e il poco allenamento. In questo c’entra forse Niveo, il cantante della squadra di Lorella Cuccarini, per il qualesembra aver perso la testa?22,Pompili bacia Niveo e si scontra con AlessandraIeri ad22 è stato mostrato il primo bacio tra due allievi, il cantante Niveo e la ballerinaPompili, che flirtavano sin dal loro ingresso nella casetta del talent e sembrano essersi presi una ...