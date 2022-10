(Di venerdì 14 ottobre 2022) Per un anno non potrà avere pazienti donne perché ne avrebbe molestate almeno sette, durante visite mediche ritenute ?spinte?. Visite per così dire fuori protocollo...

... una donna tunisina sua paziente, costretta a un rapporto non completo il 20 dicembre 2016; per aver ammesso in aula di aver avuto con la paziente incontrinel suoin ospedale, ma ... Ambulatorio hot a Pompei, il cardiologo ex sindaco incastrato da una telecamera nascosta nel suo studio Per un anno non potrà avere pazienti donne perché ne avrebbe molestate almeno sette, durante visite mediche ritenute "spinte". Visite per così dire fuori protocollo avvenute all'interno ...