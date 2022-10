A2A | in Lombardia un nuovo impianto per il trattamento dei rifiuti

(Di venerdì 14 ottobre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Prosegue l’impegno di A2A per lo sviluppo sostenibile della Regione: è stato inaugurato, alla presenza dell’amministratore delegato del Gruppo Renato Mazzoncini, ildie recupero della frazione organica deiurbani nel centro di Giussago – Lacchiarella. Realizzato da A2A Ambiente, consentirà di trattare opportunamente iorganici, nel pieno rispetto dei principi dell’economia circolare.Iin questione proverranno dalla frazione organica delle raccolte differenziate, ma anche dagli sfalci e dalle potature del verde pubblico e privato. Una volta trattati, potranno essere reimpiegati per produrre materia – il compost – ed energia – il biometano: attraverso le tecnologie utilizzate, tutto ciò ...

conferma il suo impegno per lo sviluppo sostenibile della, con l'inaugurazione del nuovo impianto di trattamento e recupero della frazione organica dei rifiuti urbani nel centro di ...MILANO " Prosegue l'impegno diper lo sviluppo sostenibile della Regione: è stato inaugurato, alla presenza dell'amministratore delegato del Gruppo Renato Mazzoncini, il nuovo impianto di trattamento e recupero della ...(Teleborsa) - A2A conferma il suo impegno per lo sviluppo sostenibile della Lombardia, con l'inaugurazione del nuovo impianto di trattamento e recupero della frazione organica dei rifiuti urbani nel..MILANO (ITALPRESS) – Prosegue l’impegno di A2A per lo sviluppo sostenibile della Regione Lombardia: è stato inaugurato, alla presenza ...