5 portieri da schierare per il 10° turno di Serie A

(Di venerdì 14 ottobre 2022) : i consigli di ‘Sportnews’ per cercare di ottenere punti bonus al fanta. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo gli estremi difensori da evitare, ora vediamo iconsigliati per il prossimo weekend, praticamente senza big match (a parte il derby di Torino) Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

... Pioli aveva due scelte: cambiare modulo (circostanza sempre più rara nelle alte sfere) o... in luogo degli scornati panchinari Cragno e Gollini (a proposito di, visto Onana come il ...Simone Inzaghi ha parlato della scelta diAndre Onana al posto di Handanovic nel match col SassuoloDopo la grande vittoria di ... Questo perché della questione alternanza trase ne ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...