(Di giovedì 13 ottobre 2022) Tra le app di messaggistica istantea,detiene il primato, assieme a Telegram, che è in rapido aumento nel corso degli ultimi anni grazie al suo sistema avanzato di crittografia. Nel corso degli ultimi mesi, Mark Zuckerberg aveva annunciato l’arrivo di una versione Premium di, specificatamente pensata per gli account business dell’applicazione. Sarà quindi una versione completamente dedicata alle aziende, e non per gli account personali, che rimarranno solo ed esclusivamenteversione gratuita. Ricordiamo infatti cheè un’applicazione gratuita (al contrario dei primi anni di attività, in cui richiedeva un canone annuale di) a seguito dell’acquisizione da parte della compagnia Meta, avvenuta nell’ormai lontano 2014. Saranno due le ...

PASSIONEtecnologica.IT

Infatti, l'applicazioneper desktop Windows si è arricchita di diverse funzionalità . A ...le novità anche nella versione stabile (come potete vedere nello screenshot presente in calce......di un delitto e nell'individuazione delle fonti di prova per identificare e assicurare... Condividi: TweetTelegram Stampa WhatsApp, alla fine è successo davvero: diventa a pagamento | Ecco da quando - Nel raggruppamento B, la Piovese cade in casa della Robeganese, mentre c'è la prima vittoria del campionato dell'Arcella. Cade per la prima volta in campionato la United Borgoricco Campetra ...WhatsApp si è aggiornato in modo importante su desktop. L'update ha infatti portato con sé barra laterale e sezione dedicata allo Stato.