Ultime Notizie – Strage Parkland | autore condannato a ergastolo senza condizionale

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Non è statoa morte Nikolas Cruz, il responsabile delladel liceo diin Florida, che nel giorno di San Valentino del 2018, quando aveva 19 anni, massacrò 17 persone, 14 studenti e 3 insegnanti. La giuria di Fort Lauderdale ha infatti raccomandato l’possibilità di libertà, per tutti i 17 capi di imputazione per omicidio di primo grado, uno per ogni vittima, in una lunghissima sentenza che la giudice ha letto di fronte ai genitori e altri familiari delle vittime, visibilmente commossi, alcuni in lacrime. Molti hanno espresso, scuotendo il capo, la loro disapprovazione per la decisione di non condannare a morte Cruz. L’imputato, che ora ha 24 anni, è invece apparso impassibile, non ha mostrato emozioni, limitandosi a fare delle ...