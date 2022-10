Senato | al via votazione per elezione presidente | richiesta maggioranza 104 voti**

, Meloni: 'Schede bianche Fi Non credo accadrà' 'Non credo che accadrà…'. Così la premier in pectore Giorgia Meloni, rispondendo a chi gli chiede dell'ipotesi che alpossano ...La pace è urgente e necessaria, laper ricostruirla passa dal un ristabilimento della verità, ... Quella stessa bambina si trova oggi addirittura sul banco più prestigioso del, ...Liliana Segre, il discorso da brividi al Senato: " incombe su tutti noi in queste settimane l'atmosfera agghiacciante della guerra tornata in Europa" ...Il presidente provvisorio della Camera Ettore Rosato ha aperto la prima seduta della Camera della XIX legislatura. E’ in corso la prima votazione per l’elezione del presidente: è segreta e per schede, ...