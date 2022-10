IlNapolista

In pratica ilha doppiato tutta l'Europa. Seconda sorpresa il Bruges, ex squadra di De Ketelaere. E' in testa con 10 punti ed è l'unica a non aver subito gol.di MarioQuesta è l'Inter di Inzaghi, Barella, Lautaro e Gosens segnano grandi gol. I nerazzurri ... Al Maradona Iltravolge ancora l'Ajax e blinda la qualificazione Dispiace lasciare il ... Sconcerti: il Napoli rappresenta la parte migliore del nostro calcio (ma lo relega a poche righe finali) Bruciata la corona sul muro del Sannazaro. I docenti: " Temiamo matrice eversiva, ma non sono stati i nostri studenti". Il sindaco invia una nuovo ...E’ molto interessante contare i risultati di Champions raggruppandoli per nazioni. Si scopre per esempio che le squadre spagnole stanno attraversando una crisi più acuta delle squadre italiane. Il Siv ...