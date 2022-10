River Plate | Gallardo annuncia l’addio a dicembre

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Marcelohato, durante la conferenza stampa odierna, che danon sarà più l’allenatore del. “Ieri sera ho detto al club che non continuerò più. È la mia fine del ciclo. Danon continuerò nel club – le sue parole -. È una delle decisioni più difficili della mia vita. Mi prenderò una breve pausa. Al di là dell’annuncio, sono qui per ringraziare le persone che si sono fidate di me, Enzo, Jorge, Matías, l’intero gruppo dirigente per avermi dato l’opportunità di esprimermi in totale libertà per svolgere il mio lavoro. Ringrazio molte persone che hanno accompagnato fedelmente questo processo per otto anni e mezzo. Ringrazio anche il mio staff tecnico che mi ha spinto e mi ha fatto andare avanti affinché potessi continuare in un vortice costante ...

