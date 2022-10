Rara protesta a Pechino alla vigilia del Congresso del Pcc

Agenzia ANSA

Una rara protesta anti-Covid è andata in scena oggi a Pechino con le autorità che hanno rimosso alcuni striscioni di contestazione anche contro il presidente Xi, a meno di tre giorni dall'apertura del Congresso del Partito comunista cinese.