Programmi TV di stasera | giovedì 13 ottobre 2022 Del Debbio e Formigli al lavoro nel giorno d’avvio della XIX legislatura

(Di giovedì 13 ottobre 2022) CorradoRai1, ore 21.25: Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2 - Ultima puntata Fiction del, di Francesco Amato, con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Cesare Bocci, Carlo Buccirosso. 2×08 La Donna che perse la testa: La baronessa Giuseppina Antonini De Raho viene ritrovata morta sul vialetto che conduce alla sua villa. Era in moto e la sua testa è staccata dal corpo, come se fosse stata decapitata. Imma cerca di raccapezzarsi in questo omicidio dalle modalità singolari. In casa Imma, non ha ancora ritrovato l’equilibrio desiderato. Rai2, ore 21.20: Unabomber Documentario. Nelle regioni del Nord Est italiano, tra il 1994 e il 2006, la popolazione viveva nella paura, a causa di una lunga serie di esplosioni avvenute in luoghi affollati, con ordigni nascosti in oggetti di uso quotidiano. Rai3, ore 22.05: Una Intima Convinzione Film ...