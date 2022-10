Pamela Prati | la drammatica verità su Mark Caltagirone | “Mi volevo togliere la vita”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Non c’è appassionato di tv o di spettacolo che non conosca il caso, lo scandalo al centro del quale è stata l’ex star del Bagaglino, accusata di aver inscenato pubblicamente un matrimonio con uno sposo, mai esistito. Finalmente adesso tutta laè venuta a galla. L’ex star del Bagaglino, ha affrontato l’argomento durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7.-Altranotizia.it-(Fonte: Mediaset-infinity.it)Poche ore fain lacrime ha finalmente rotto il muro di silenzio, e ha spiegato il retroscena drammatico che si cela dietro il caso. La vicenda che l’ha perfino trascinata in ...

Guai in vista per, attualmente all'interno della casa del Gf Vip: l'ufficiale giudiziario le ha notificato un atto di pignoramento. L'avventura televisiva disi sta rivelando più difficile del ...Edoardo si è sfogato molto duramente e, mentre perarriva un'amara sorpresa, ha cercato anche il confronto con Antonella qualche ora dopo, ammettendo di essere geloso e molto infastidito,...Nelle ultime ore si è fatto spazio tra social e magazine di gossip un vero e proprio scoop. Protagonista è ancora una volta Pamela Prati, ...Anche Nikita Pelizon raggiunge la pista da ballo, e mentre la musica disco risuona la nostra Pamela si scatena come non mai!