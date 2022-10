LIVE Ginnastica artistica | Campionati Italiani 2022 in DIRETTA | Maresca torna da grande! Bartolini riparte

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.17 Si è conclusa la prima rotazione di gara. 16.15 Per Matteo Levantesi un inizio da 12.250 al cavallo, lo attendiamo alle parallele dopo la finale degli Europei. 16.12 Lorenzo Minh Casali 12.600 al cavallo, dopo l’argento europeo di squadra. 16.11 Ludovico Edalli apre con 13.700 al cavallo coon maniglie. 16.10 Bentooo! Salvatorec’è! Agli anelli una zampata del bronzo iridato in carica: 14.600 partendo da 6.2, stupendo rientro dopo l’infortunio rimediato in primavera. 16.09 Carlo Macchini non è ancora perfetto. Inizia alla sbarra, dove è stato quarto agli ultimi Mondiali: D Score eccezionale di 6.1, ma esecuzione non impeccabile e punteggio di 14.350. 16.07 Yumin Abbadini apre con 13.100 al cavallo, D Score di 4.8. 16.06 Non male il 13.900 di Marco Sarrugerio ...