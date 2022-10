LIVE Ciclismo su pista | Mondiali 2022 in DIRETTA | Miriam Vece eliminata ai sedicesimi dello sprint femminile

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDISU15.53 Se la cava Kelsey Mitchell. La canadese, bronzo lo scorso anno a Roubaix, si impone sulla polacca Nikola Sibiak in 10.951, miglio tempo della sessione. 15.50 Facile la prova di Taki Marie Divine Kouamè: la francese chiude in 11.156, l’avversaria Veronika Jabornikova mai in gara arrivando dietro di oltre otto decimi. 15.47 Avanza anche Olena Starikova, che in 11.073 rifila 245 millesimi alla belga Nicky Degrendele. 15.44 E infatti anche Ellesse Andrews rispetta il pronostico in 11.082., dietro di 301 millesimi. 15.41 Ok anche Lauriane Genest, che batte la messicana Yuli Verdugo Osuna con il crono di 11.007, il migliore fino ad ora. Le meglio classificate fino ...