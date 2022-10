Liliana Segre presiede al Senato | “A 100 anni dalla marcia su Roma per me è una vertigine” Applausi dall’emiciclo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) A 100fascista sutocca proprio a me rivestire questo ruolo, sono emozionata. Oggi sono particolarmente emozionata di fronte al ruolo che in questa giornata la sorte mi riserva”. Così in Aula la senatrice a vitando l’Aula di Palazzo Madama. “Il valore simbolico – ha aggiunto– di questa circostanza casuale si amplifica nella mia mente perché, vedete, ai miei tempi la scuola iniziava in ottobre; ed è impossibile per me non provare una sorta diricordando che quella stessa bambina che in un giorno come questo del 1938, sconsolata e smarrita, fu costretta dalle leggi razziste a lasciare vuoto il suo banco delle scuole elementari, oggi si trova per uno strano destino ...